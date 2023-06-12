"Единая Россия" выдвинула Котюкова на пост главы Красноярского края

Делегаты конференции Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" предложили исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Котюкова в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом на конференции заявил секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко.

"Кандидатом на должность губернатора Красноярского края от партии "Единая Россия" выдвинут Котюков Михаил Михайлович", — сказал он.