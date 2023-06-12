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12 июня, 10:28

Орбан сценой из "Крёстного отца" отреагировал на передачу Соросом бизнеса сыну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался относительно решения американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса передать своему сыну Александру всю 25-миллиардную бизнес-империю. Орбан опубликовал GIF-изображение с эпизодом из фильма "Крестный отец", где глава мафиозного клана также передаёт дела наследнику.

"Сорос 2.0", — написал венгерский премьер.

Маск иронично извинился за сравнение Сороса с Магнето

Маск иронично извинился за сравнение Сороса с Магнето

Ранее Лайф писал о том, что американский финансист Джордж Сорос решил передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну Александру. По данным Wall Street Journal, Александр заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества"* ещё в декабре 2022 года.

* Организация признана нежелательной в России.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Olivier Matthys

Илья Суриков
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