"Ограниченный ресурс": Родителям рассказали, когда можно начинать давать карманные деньги детям

Карманные деньги можно начинать давать детям с шести-семи лет, когда они идут в школу. Такое мнение высказал руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

"Первое, что необходимо усвоить ребёнку в возрасте пяти-семи лет, — это то, что деньги — ограниченный ресурс. Важно объяснить: деньги получают за труд, а у каждой вещи есть цена, не всегда возможно купить понравившуюся вещь здесь и сейчас", — отметил он в беседе с RT.

Тимур Гилязов добавил, что ребёнок, распоряжаясь своими средствами, развивает логическое мышление, учится ответственности и расстановке приоритетов. Наглядно объяснить значение денег поможет игра "Монополия". Эксперт порекомендовал купить ребёнку красивую копилку, чтобы процесс формирования сбережений был увлекательным. Со временем детям можно завести банковскую карту, которая привязывается к отдельному счёту взрослого, отметил Гилязов.