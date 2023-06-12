"Ограниченный ресурс": Родителям рассказали, когда можно начинать давать карманные деньги детям
Эксперт Гилязов: Начинать давать карманные деньги детям можно с шести лет
Карманные деньги можно начинать давать детям с шести-семи лет, когда они идут в школу. Такое мнение высказал руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.
"Первое, что необходимо усвоить ребёнку в возрасте пяти-семи лет, — это то, что деньги — ограниченный ресурс. Важно объяснить: деньги получают за труд, а у каждой вещи есть цена, не всегда возможно купить понравившуюся вещь здесь и сейчас", — отметил он в беседе с RT.
Тимур Гилязов добавил, что ребёнок, распоряжаясь своими средствами, развивает логическое мышление, учится ответственности и расстановке приоритетов. Наглядно объяснить значение денег поможет игра "Монополия". Эксперт порекомендовал купить ребёнку красивую копилку, чтобы процесс формирования сбережений был увлекательным. Со временем детям можно завести банковскую карту, которая привязывается к отдельному счёту взрослого, отметил Гилязов.
А некоторым детям карманные деньги от родителей уже не нужны, потому что они работают. Так, в SpaceX взяли на работу 14-летнего вундеркинда-программиста. Подросток стал самым молодым выпускником в истории Университета Санта-Клары в Калифорнии.
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