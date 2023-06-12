Путин назвал основой России веру и людей, которые идут к победе

Вера и идущие к победе люди являются основой России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле в День России.

"Конечно, не могу не согласиться с тем, что в основе России — вера и люди. Люди, которые идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере: вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию", — сказал глава государства.