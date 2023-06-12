Путин назвал основой России веру и людей, которые идут к победе
Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Вера и идущие к победе люди являются основой России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле в День России.
Путин назвал основой России веру и людей, которые идут к победе. Видео © LIFE
"Конечно, не могу не согласиться с тем, что в основе России — вера и люди. Люди, которые идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере: вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию", — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин поздравил граждан с Днём России. По его словам, этот праздник утверждает единство многонационального народа страны.