Красноярец с ножом напал на сотрудницу аэропорта и угрожал ей расправой
В Красноярске задержали мужчину, напавшего на сотрудницу аэропорта
В Красноярске 64-летний мужчина напал с ножом на работницу аэропорта и угрожал ей убийством. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД медиа".
В Красноярске мужчина напал на сотрудницу аэропорта. Видео © Telegram / МВД Медиа
"Предварительно установлено, что ранее неоднократно судимый 64-летний житель города Игарки, находясь в зале ожидания, достал раскладной нож и напал на инспектора по досмотру службы транспортной авиационной безопасности, которая вместе с коллегами шла заступать на смену", — говорится в сообщении.
Мужчина схватил женщину за шею и угрожал ей расправой, но сотрудница аэропорта смогла вырваться и позвала на помощь. Правоохранители задержали нападавшего и доставили его в дежурную часть линейного отдела. Против буйного мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Вместе с тем полицейские проводят мероприятия для установления обстоятельств случившегося.
Ранее Лайф писал, что пьяный пассажир устроил дебош во время рейса Сочи – Екатеринбург. 40-летний житель Нижнего Тагила во время полёта громко матерился и распивал алкоголь, а после замечания бортпроводника дебошир уединился в туалете, чтобы там покурить.
Telegram / МВД Медиа