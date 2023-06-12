Красноярец с ножом напал на сотрудницу аэропорта и угрожал ей расправой

В Красноярске 64-летний мужчина напал с ножом на работницу аэропорта и угрожал ей убийством. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД медиа".

В Красноярске мужчина напал на сотрудницу аэропорта. Видео © Telegram / МВД Медиа

"Предварительно установлено, что ранее неоднократно судимый 64-летний житель города Игарки, находясь в зале ожидания, достал раскладной нож и напал на инспектора по досмотру службы транспортной авиационной безопасности, которая вместе с коллегами шла заступать на смену", — говорится в сообщении.

Мужчина схватил женщину за шею и угрожал ей расправой, но сотрудница аэропорта смогла вырваться и позвала на помощь. Правоохранители задержали нападавшего и доставили его в дежурную часть линейного отдела. Против буйного мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Вместе с тем полицейские проводят мероприятия для установления обстоятельств случившегося.