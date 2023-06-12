Боррель объяснил, почему переговоров по Украине не стоит ожидать раньше 2024 года
Боррель: Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США
Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Такое мнение выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Думаю, что он [российский президент Владимир Путин] ждёт результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", — сказал Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.
Дипломат рассказал, как бы поступил на месте китайских властей. Как отметил Боррель, "будь он другом Путина", то попытался бы убедить его как можно скорее исправить якобы совершённую "ошибку".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры по Украине. По её словам, возобновление диалога, прерванного Киевом в прошлом году, зависит от готовности властей Незалежной и в первую очередь их западных кураторов к серьёзному обсуждению нынешних геополитических реалий.
ТАСС / Lev Radin / Pacific Press / ZUMA