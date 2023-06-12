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12 июня, 12:33

Оскорблённый прохожий отомстил пранкеру Эдварду Билу заявлением в полицию

На Эдварда Била заявили в полицию из-за использования им "шпионской камеры"

На пранкера Эдварда Била подали заявление в полицию из-за якобы имевшего место незаконного использования шпионского оборудования. Это сделал мужчина, который обиделся на оскорбительные слова знаменитости.

Как пишет Mash, Бил пытался разыграть одного из прохожих, но тот отказался участвовать в этом. Мужчина заявил, что он не клоун и не намерен быть в шапито.

В ответ на отказ блогер назвал мужчину терпилой и лохом. После этого Эдвард Бил удалился. Мужчина не оставил оскорбление без внимания и обратился в полицию. Он сообщил правоохранителям, что у пранкера были очки со скрытой камерой, и написал заявление по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Пранкер Эдвард Бил развёлся с женой

Пранкер Эдвард Бил развёлся с женой

Ранее Лайф рассказывал о том, что на Эдварда Била поступил ложный донос с обвинением в подготовке подрыва военкомата.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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