Оскорблённый прохожий отомстил пранкеру Эдварду Билу заявлением в полицию

На пранкера Эдварда Била подали заявление в полицию из-за якобы имевшего место незаконного использования шпионского оборудования. Это сделал мужчина, который обиделся на оскорбительные слова знаменитости.

Как пишет Mash, Бил пытался разыграть одного из прохожих, но тот отказался участвовать в этом. Мужчина заявил, что он не клоун и не намерен быть в шапито.

В ответ на отказ блогер назвал мужчину терпилой и лохом. После этого Эдвард Бил удалился. Мужчина не оставил оскорбление без внимания и обратился в полицию. Он сообщил правоохранителям, что у пранкера были очки со скрытой камерой, и написал заявление по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.