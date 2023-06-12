Путина удивили удары Украины по жилым кварталам, где нет военных
Президент РФ Владимир Путин признался, что не понимает, зачем украинские военные наносят удары по жилым кварталам, где нет военных. Об этом он сказал на встрече с лауреатами государственных премий в Кремле.
"Зачем, прямо скажем, противник бьёт по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чём смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно", — сказал президент.
Он добавил, что с военной точки зрения в этом смысла нет никакого.
Так, днём ранее украинская армия обстреляла Горловку ДНР из реактивных систем залпового огня "Град". Один мирный житель тогда погиб, восемь получили ранения.
kremlin.ru