ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 мая 2023, 19:08

Один гражданский убит и семь ранены при ударе ВСУ по ДНР

Мэр Горловки сообщил об одном погибшем гражданском и семи раненных при атаке ВСУ

Украинская армия обстреляла Горловку в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). По словам мэра города Ивана Приходько, погиб один гражданский.

"Один из раненных обстрелом ВСУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм. Вечная память", — написал он в Telegram.

Он уточнил, что после атаки в больницу с ранениями были доставлены восемь мирных жителей, однако врачам не удалось спасти одного из мужчин. Остальным продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

ВСУ отступили с позиций под Северодонецком и бросили крупный схрон с гранатомётами
ВСУ отступили с позиций под Северодонецком и бросили крупный схрон с гранатомётами

Ранее сегодня Украина пять раз ударила по электроподстанции в курском посёлке Тёткино. А в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал административное здание.

BannerImage

ТАСС / Николай Тришин

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar