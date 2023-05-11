Один гражданский убит и семь ранены при ударе ВСУ по ДНР
Мэр Горловки сообщил об одном погибшем гражданском и семи раненных при атаке ВСУ
Украинская армия обстреляла Горловку в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). По словам мэра города Ивана Приходько, погиб один гражданский.
"Один из раненных обстрелом ВСУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм. Вечная память", — написал он в Telegram.
Он уточнил, что после атаки в больницу с ранениями были доставлены восемь мирных жителей, однако врачам не удалось спасти одного из мужчин. Остальным продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь.
Ранее сегодня Украина пять раз ударила по электроподстанции в курском посёлке Тёткино. А в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал административное здание.
ТАСС / Николай Тришин