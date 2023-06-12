Путин шуткой ответил на пожелание никогда не обращаться к врачам
Путин заявил, что регулярно проходит медосмотр
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотр. Такое заявление прозвучало после церемонии вручения государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле в День России. Один из награждённых пожелал президенту здоровья и сил и никогда не обращаться к врачам.
Путин призвал регулярно проходить медосмотр. Видео © LIFE
"Чтобы не лечиться, надо постоянно к ним обращаться! Регулярно прохожу медосмотры!", — ответил Путин.
Лайф напоминает, что награды, в частности, получили академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, а также продюсер фильма "Вызов" Константин Эрнст. Путин назвал эту картину прорывом в мировом кино.
LIFE