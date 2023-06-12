Путин шуткой ответил на пожелание никогда не обращаться к врачам

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотр. Такое заявление прозвучало после церемонии вручения государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле в День России. Один из награждённых пожелал президенту здоровья и сил и никогда не обращаться к врачам.