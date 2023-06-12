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12 июня, 13:02

Путин шуткой ответил на пожелание никогда не обращаться к врачам

Путин заявил, что регулярно проходит медосмотр

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотр. Такое заявление прозвучало после церемонии вручения государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле в День России. Один из награждённых пожелал президенту здоровья и сил и никогда не обращаться к врачам.

Путин призвал регулярно проходить медосмотр. Видео © LIFE

"Чтобы не лечиться, надо постоянно к ним обращаться! Регулярно прохожу медосмотры!", — ответил Путин.

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Лайф напоминает, что награды, в частности, получили академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, а также продюсер фильма "Вызов" Константин Эрнст. Путин назвал эту картину прорывом в мировом кино.

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Александр Юнашев
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