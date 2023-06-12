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12 июня, 13:06

Наглые пчёлы помешали двум самолётам вылететь из Пулково

В петербургском аэропорту Пулково из-за нашествия пчёл отложили два рейса

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отложили вылет самолёта авиакомпании Nordwind Airlines. Причиной стало нашествие пчёл, сообщает портал "78.ru".

Воздушное судно должно было вылететь из Северной столицы в Казань. Когда пассажиры начали садиться на борт, было замечено, что трап облепили пчёлы. Рейс отложили, чтобы заменить трап, так как подниматься по нему было небезопасно. В итоге после небольшой задержки самолёт всё-таки вылетел в Казань.

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По предварительным данным, по аналогичной причине был задержан рейс в Москву. В Пулково оцепили часть здания — там нашли подозрительный предмет. Предполагается, что опасности он не представляет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у самолёта отказало шасси во время посадки. Однако это не помешало воздушному судну, летевшему из Турции, приземлиться.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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