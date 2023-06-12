Боец Красавчик: Боевики поодиночке переправляются через Северский Донец

Украинские военные продолжают попытки скрытно переправиться через реку Северский Донец на территорию, которую контролируют Вооружённые силы России. Об этом рассказали наши военнослужащие из отряда БАРС-6.

По их словам, в разных местах на берегу находят форму бойцов ВСУ. Они оставляют её и переплывают реку поодиночке, а затем сливаются с местными жителями.

"Переодевшись в гражданскую одежду, они начинают здесь корректировать миномётный огонь, запускают "птички", сдают координаты наших позиций. Такие граждане вычисляются нами, об этом сообщает местное население", — сказал начальник штаба отряда БАРС-6 с позывным Красавчик в беседе с телеканалом "Звезда".

Попытки украинских военных переправиться пресекают российские бойцы. Они открывают огонь без предупреждения.