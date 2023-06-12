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12 июня, 13:41

В Новосибирске стоматолог забыл кусок бура в десне женщины после удаления зуба

<p>В Новосибирске стоматолог оставил кусок бура в десне женщины. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/act54?w=wall-31101527_12768724" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"АСТ 54"</a></p>

В Новосибирске стоматолог оставил кусок бура в десне женщины. Обложка © VK / "АСТ 54"

В Новосибирске местной жительнице пришлось извлекать из десны кусок стоматологического бура, который остался в челюсти после лечения в городской поликлинике. Подробно об инциденте она рассказала в группе "АСТ 54" во "ВКонтакте".

По словам жительницы Новосибирска, в конце мая в городской поликлинике ей удалили больной зуб. Однако спустя некоторое время она стала замечать запах гноя изо рта. Женщина обратилась в частную стоматологию и сделала рентген, показавший наличие инородного тела. Там же ей всё вычистили и достали посторонний предмет.

"И пока не понятно, занесли ли эти какую-нибудь заразу. Но врачи сказали, что если бы я не обратилась за помощью своевременно, то пришлось бы потом вытаскивать этот кусочек посредством выпиливания кости, потому что обросло бы это всё костной тканью", — рассказала сибирячка.

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Она уже написала жалобу в региональный Минздрав с требованием проверить действия врача городской поликлиники.

Ранее Лайф рассказывал, что в Свердловской области накрыли подпольную стоматологию в гаражах. Среди главных нарушений — отсутствие лицензии, антисанитария и грубое несоблюдение всех правил медучреждений.

Иван Косицын
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