В Новосибирске стоматолог забыл кусок бура в десне женщины после удаления зуба

В Новосибирске местной жительнице пришлось извлекать из десны кусок стоматологического бура, который остался в челюсти после лечения в городской поликлинике. Подробно об инциденте она рассказала в группе "АСТ 54" во "ВКонтакте".

По словам жительницы Новосибирска, в конце мая в городской поликлинике ей удалили больной зуб. Однако спустя некоторое время она стала замечать запах гноя изо рта. Женщина обратилась в частную стоматологию и сделала рентген, показавший наличие инородного тела. Там же ей всё вычистили и достали посторонний предмет.

"И пока не понятно, занесли ли эти какую-нибудь заразу. Но врачи сказали, что если бы я не обратилась за помощью своевременно, то пришлось бы потом вытаскивать этот кусочек посредством выпиливания кости, потому что обросло бы это всё костной тканью", — рассказала сибирячка.

Она уже написала жалобу в региональный Минздрав с требованием проверить действия врача городской поликлиники.