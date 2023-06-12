Житель Новосибирска нарисовал флаг России на подкове блохи

Новосибирский художник Владимир Анискин создал удивительную микроминиатюру российского флага, разместив его на подкове блохи и конском волосе. Он рассказал, что хочет подарить свою работу президенту России Владимиру Путину, но не знает, как это сделать.

По словам Анискина, он делал подобные работы и раньше, но теперь решил обновить их в честь Дня России. Он использовал конский волос, потому что тот имеет круглое сечение, которое при разрезании под углом образует красивую овальную площадку, на которой можно разместить флаг.

Изображение флага России на срезе конского волоса. Фото © VK / Владимир Анискин

"Путину я хотел бы подарить, но не знаю, как это сделать", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Фотографии микроминиатюр были опубликованы на странице Анискина в социальной сети "ВКонтакте". Флаг на подкове оказался примерно в два раза меньше, чем на волосе.