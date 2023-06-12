Путин в шутку попросил у Шахназарова "флешечку" с его новым фильмом

Президент России Владимир Путин признался, что пока не успел посмотреть вышедший в мае фильм Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырёх", и попросил режиссёра передать ему "флешечку". Глава государства обратился к кинодеятелю в ходе общения с лауреатами государственных премий после церемонии награждения в Кремле в День России.

"Фильм ваш новый никак не могу посмотреть… Флешечку дайте", — с улыбкой сказал Путин.

В свою очередь режиссёр и гендиректор "Мосфильма" пригласил российского лидера посетить киноконцерн и осмотреть его недавно построенные объекты. Шахназаров напомнил, что десять лет назад Путин поддержал идею создания новых объектов киностудии, и поблагодарил его за помощь.