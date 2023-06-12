В Пакистане рассказали, в какой валюте оплатили первую партию нефти из России

Пакистан оплатил первую поставку российской нефти юанями. Об этом сообщил министр нефти исламской республики Мусадик Малик. В беседе с журналистами он не стал раскрывать коммерческие детали сделки, но заверил, что переработка чёрного золота из России ни при каких сценариях не будет убыточной для Исламабада.

"Ни при каком из сценариев убытков от переработки [российской нефти для Пакистана] не будет. Мы уверены, что [эта сделка] жизнеспособна с коммерческой точки зрения", — приводит агентство Reuters слова Малика.