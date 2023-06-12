В Пакистане рассказали, в какой валюте оплатили первую партию нефти из России
Пакистан оплатил юанями первую поставку российской нефти
Пакистан оплатил первую поставку российской нефти юанями. Об этом сообщил министр нефти исламской республики Мусадик Малик. В беседе с журналистами он не стал раскрывать коммерческие детали сделки, но заверил, что переработка чёрного золота из России ни при каких сценариях не будет убыточной для Исламабада.
"Ни при каком из сценариев убытков от переработки [российской нефти для Пакистана] не будет. Мы уверены, что [эта сделка] жизнеспособна с коммерческой точки зрения", — приводит агентство Reuters слова Малика.
Как уже сообщал Лайф, первая в истории партия нефти из России прибыла в Пакистан накануне, 11 июня. Данное событие власти исламской республики ознаменовали как начало новых отношений между странами. К слову, российское чёрное золото пакистанцы купили со скидкой.
ТАСС / Егор Алеев