В Red Wings опровергли данные о посадке самолёта со сломанным шасси в Кольцово

В авиакомпании Red Wings Airlines опровергли информацию о лайнере, который якобы сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге со сломанным шасси. Соответствующее заявление пресс-службы авиаперевозчика приводит Ura.ru.

"Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Рейс RWZ-4206 Анталья – Екатеринбург прошёл без проблем", — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что экипаж самолёта, прибывшего в Екатеринбург 11 июня из турецкой Антальи, при посадке лайнера в аэропорту Кольцово запросил буксировку на стоянку из-за подозрений в отказе работы передней стойки шасси. Однако после осмотра воздушного судна никаких неисправностей обнаружено не было. В пресс-службе Red Wings добавили, что в бортовом журнале самолёта также нет записей о неисправной работе шасси.