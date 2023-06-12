"Потенциально могут умереть все": Зеленского предупредили о зловещем плане США по Украине

Из-за американской стратегии по украинскому конфликту могут погибнуть все жители Незалежной. Об этом заявил обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

"На вопрос, сколько ещё украинцев должно умереть, [президент США Джо] Байден в частном порядке отвечает, что "потенциально могут умереть все из них", — пишет журналист.

По его словам, у Вашингтона есть "доктрина Байдена", с помощью которой американцы стремятся получить как можно больше выгоды из конфликта на Украине без прямого участия США и не будут при этом обращать внимания на человеческие жертвы. Автор статьи называет данную стратегию циничной попыткой нажиться на крови другого народа.

"Если украинцы думают, что играют с США за оружие, им лучше проверить, кто на самом деле платит за всё кровью", — говорится в публикации.

В этой доктрине уже значатся Вьетнам, Ирак и Афганистан, а Украина лишь пополнила список жертв стратегии США. Вашингтону не выгодно урегулирование конфликта, поэтому он и продолжает снабжать Киев оружием, причём объём поставок всегда такой, что позволяет ВСУ продолжать бои, но не достичь победы над Россией. И США не волнуют последствия в виде смерти людей и разрушения Украины, ведь процесс восстановления станет для американцев ещё одним источником доходов.