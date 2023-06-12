Раскрыт план США по переформатированию Совбеза ООН
WP: США предлагают включить в СБ ООН шесть постоянных членов без права вето
Администрация США предлагает расширить Совет Безопасности ООН за счёт включения шести новых постоянных членов без права вето. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По данным издания, в Вашингтоне надеются, что это позволит увеличить влияние развивающихся стран в мировой организации и восстановить доверие к СБ ООН, нарушенное на фоне конфликта на Украине.
Проведение реформы, включая введение постоянного представительства от Африки, поддерживается президентом Джо Байденом. По данным издания, сейчас идут консультации с дипломатами из 193 стран ООН для формирования консенсуса.
Реформа потребует одобрения не менее 128 государств – членов ООН и ратификации всеми постоянными членами Совбеза. В настоящее время Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов с правом вето, в том числе России, и десяти непостоянных членов.
Ранее советник российского постпредства при ООН Дина Гильмутдинова призвала ограничить расширение Совбеза. По её мнению, туда должно входить не более 20 стран.
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