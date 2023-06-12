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12 июня, 15:32

Генсек ООН назвал соцсети источником страха

Гутерриш: Соцсети превратились в источник дезинформации и страха

Соцсети и другие онлайн-площадки всё сильнее превращаются в источники дезинформации и страха. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Сегодня эти технологии зачастую используются как источник страха, а не надежды. Цифровыми платформами злоупотребляют, чтобы подрывать науку, распространять дезинформацию и разжигать ненависть", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Гутерриша, в частности, деятельность некоторых миротворческих миссий ООН оказывалась под угрозой именно из-за соцсетей. Генсек считает, что эта проблема требует "чётких и координированных действий" со стороны мирового сообщества.

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Наталья Исакова
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