Генсек ООН назвал соцсети источником страха

Соцсети и другие онлайн-площадки всё сильнее превращаются в источники дезинформации и страха. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Сегодня эти технологии зачастую используются как источник страха, а не надежды. Цифровыми платформами злоупотребляют, чтобы подрывать науку, распространять дезинформацию и разжигать ненависть", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Гутерриша, в частности, деятельность некоторых миротворческих миссий ООН оказывалась под угрозой именно из-за соцсетей. Генсек считает, что эта проблема требует "чётких и координированных действий" со стороны мирового сообщества.