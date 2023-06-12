Регион

Уведомления отключены

12 июня, 15:56

Рогов: Из-за потерь ВСУ на Украине возник дефицит донорской крови

На фоне контрнаступления ВСУ на Украине образовался дефицит донорской крови. В различных регионах страны появились призывы срочно сдавать её, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Очевидно, что сформированного в преддверии наступления ВСУ запаса донорской крови уже не хватает. А это всё подтверждает колоссальные потери украинских войск", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

ВС РФ перешли в контратаку в Запорожье и устроили "сущий ад для нацистов", заявил Рогов

ВС РФ перешли в контратаку в Запорожье и устроили "сущий ад для нацистов", заявил Рогов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко отметил героизм и упорство российских военнослужащих во время украинского контрнаступления.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров