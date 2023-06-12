Рогов: Из-за потерь ВСУ на Украине возник дефицит донорской крови

На фоне контрнаступления ВСУ на Украине образовался дефицит донорской крови. В различных регионах страны появились призывы срочно сдавать её, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Очевидно, что сформированного в преддверии наступления ВСУ запаса донорской крови уже не хватает. А это всё подтверждает колоссальные потери украинских войск", — сказал он в беседе с РИА "Новости".