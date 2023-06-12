Рогов: Из-за потерь ВСУ на Украине возник дефицит донорской крови
На фоне контрнаступления ВСУ на Украине образовался дефицит донорской крови. В различных регионах страны появились призывы срочно сдавать её, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Очевидно, что сформированного в преддверии наступления ВСУ запаса донорской крови уже не хватает. А это всё подтверждает колоссальные потери украинских войск", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко отметил героизм и упорство российских военнослужащих во время украинского контрнаступления.
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