Байдена отправили на лечение из-за больного зуба

В понедельник, 12 июня, президент США Джо Байден посетил стоматолога для лечения зуба. Об этом сообщил его терапевт доктор Кевин О'Коннор.

По его словам, утром американский лидер пожаловался на зубную боль, после чего рентген показал проблему в корневом канале нижнего правого премоляра. Врачи провели лечебную процедуру, которую президент перенёс без осложнений.

Несмотря на это, Байден продолжает ощущать дискомфорт, но лечение будет завершено в течение дня, заверил О'Коннор.