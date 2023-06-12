Байдена отправили на лечение из-за больного зуба
Врач О'Коннор: Байдену без осложнений вылечили больной зуб
В понедельник, 12 июня, президент США Джо Байден посетил стоматолога для лечения зуба. Об этом сообщил его терапевт доктор Кевин О'Коннор.
По его словам, утром американский лидер пожаловался на зубную боль, после чего рентген показал проблему в корневом канале нижнего правого премоляра. Врачи провели лечебную процедуру, которую президент перенёс без осложнений.
Несмотря на это, Байден продолжает ощущать дискомфорт, но лечение будет завершено в течение дня, заверил О'Коннор.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент США Джо Байден рухнул на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США.
Getty Images / Pool / Niall Carson