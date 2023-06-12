Путин заявил, что живущие в Донбассе чувствуют себя частью русского народа

Живущие в Донбассе люди чувствуют себя частью русского народа. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в беседе с ранеными бойцами в госпитале им. А. В. Вишневского в Подмосковье. Президент поблагодарил военных за службу и верность Родине.

"Мне не нужно вам об этом говорить, насколько это важно для страны, для того, чтобы она была самостоятельной, укреплялась. Для того, чтобы людей там защитить. Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа", — отметил он, подчеркнув, что долг России — встать на защиту этих людей.