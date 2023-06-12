"Мощное вторжение холода": Свыше десяти российских регионов ждут заморозки

В ближайшие две ночи в 11 российских регионах ожидаются заморозки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35–40 градусов: Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Температура там будет понижаться до минус двух градусов. Это мощное вторжение холода", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Похолодание прогнозируется также в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а на юге Тюменской области будет до -5 градусов. В Татарстане, Башкортостане и Пермском крае будут заморозки до -3. Кроме того, изменение погоды ожидается и в Иркутской области.