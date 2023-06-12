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12 июня, 16:54

США уличены в тайном размещении ядерных бомб в нескольких странах

ICAN: США без заявлений разместили 150 ядерных бомб в пяти странах

Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что у США около 150 ядерных бомб, размещённых на авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

"По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок", — сказала она на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны США, эксперты уверены в наличии ядерного оружия в этих странах. Организация ICAN выразила свою обеспокоенность этой ситуацией, подчеркнув, что размещение ядерного оружия может стать потенциальной пусковой точкой и увеличить риск ядерной войны, как это было во время Кубинского ракетного кризиса.

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Илья Суриков
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