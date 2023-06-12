Хакеры взломали эфиры радиостанций Кубани и объявили о планах по захвату Крыма
Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке хакеров на радиостанции
Хакеры взломали прямой эфир на радиостанциях Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Так, ложные сообщения прозвучали в Ейске, Анапе и Туапсе, а также в Новопокровском, Кущёвском и Гулькевичском районах.
"Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают. Цель провокаций — запугивание жителей", — говорится в сообщении.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что в эфире радиостанций на Кубани прозвучало обращение легиона "Свобода России"*, члены которого участвовали в атаках на Белгородскую область. В ложных посланиях, в частности, говорилось о планах по захвату Крыма.
Ранее Лайф сообщал, что хакеры запустили по радио фейковые оповещения об эвакуации из Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев призвал не вестись на провокации с украинской стороны, желающей распространить панику среди населения.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
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