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12 июня, 17:21

Китайского бизнесмена задержали в Германии, едва он прилетел

В аэропорту Мюнхена задержали руководителя китайской компании

В аэропорту Мюнхена люди в форме задержали руководителя одной из китайских компаний. Как сообщает газета "Шанхай чжэнцюаньбао", мужчину увезли в неизвестном направлении.

По данным издания, предприниматель приехал в Германию, чтобы принять участие в выставке фотоэлектрической энергетики Intersolar Europe. Его компания занимается производством материалов для солнечных батарей. При этом другой источник газеты сообщил, что в аэропорту Мюнхена были задержаны несколько китайских бизнесменов. Посольство КНР в Германии ситуацию пока никак не комментировало.

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А в декабре 2018 года в Канаде была арестована по запросу властей США финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу. Женщину обвинили в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В сентябре 2021 года Ваньчжоу пошла на сделку со следствием, после чего смогла покинуть Страну кленового листа.

Обложка ©

Freepik / shyachlo

Наталья Исакова
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