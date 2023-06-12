Китайского бизнесмена задержали в Германии, едва он прилетел

В аэропорту Мюнхена люди в форме задержали руководителя одной из китайских компаний. Как сообщает газета "Шанхай чжэнцюаньбао", мужчину увезли в неизвестном направлении.

По данным издания, предприниматель приехал в Германию, чтобы принять участие в выставке фотоэлектрической энергетики Intersolar Europe. Его компания занимается производством материалов для солнечных батарей. При этом другой источник газеты сообщил, что в аэропорту Мюнхена были задержаны несколько китайских бизнесменов. Посольство КНР в Германии ситуацию пока никак не комментировало.