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12 июня, 17:30

МГЕР ко Дню России заменила дорожные указатели в Донбассе

<p>МГЕР ко Дню России заменила дорожные указатели в Донбассе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/er_molnia/7703?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия. Официально</a></p>

МГЕР ко Дню России заменила дорожные указатели в Донбассе. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

"Молодая гвардия Единой России" заменила в Донбассе дорожные указатели с названием городов — теперь они написаны на русском. Акция была приурочена ко Дню России.

Большой российский флаг, который развернули вместе с жителями Краснодона. Фото Telegram / Единая Россия. Официально

Большой российский флаг, который развернули вместе с жителями Краснодона. Фото Telegram / Единая Россия. Официально

"По многочисленным просьбам жителей Донбасса запустили акцию по установке дорожных указателей с названиями городов и улиц — теперь они написаны на русском языке. Продолжим акцию по всей территории ЛДНР", — приводит слова председателя МГЕР Антона Демидова пресс-служба "Единой России".

Кроме того, активисты вместе с жителями Краснодона — родины молодогвардейцев — развернули большой флаг России. По всей стране члены МГЕР раздают жителям ленты в цветах российского триколора, проводят флешмобы, викторины и автопробеги.

Спасённый житель Херсонской области поздравил с Днём России и поблагодарил за эвакуацию

Спасённый житель Херсонской области поздравил с Днём России и поблагодарил за эвакуацию

Ранее Лайф писал, что движение "Экосистема" ко Дню России подвело промежуточные итоги "Марафона зелёных дел". Кроме того, сегодня сразу в пяти регионах прошли мероприятия от эковолонтёров "Делай!".

Никита Осипов
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