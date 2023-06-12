МГЕР ко Дню России заменила дорожные указатели в Донбассе

"Молодая гвардия Единой России" заменила в Донбассе дорожные указатели с названием городов — теперь они написаны на русском. Акция была приурочена ко Дню России.

Большой российский флаг, который развернули вместе с жителями Краснодона. Фото Telegram / Единая Россия. Официально

"По многочисленным просьбам жителей Донбасса запустили акцию по установке дорожных указателей с названиями городов и улиц — теперь они написаны на русском языке. Продолжим акцию по всей территории ЛДНР", — приводит слова председателя МГЕР Антона Демидова пресс-служба "Единой России".