Движение "Экосистема" ко Дню России подвело промежуточные итоги "Марафона зелёных дел"

Молодёжное движение "Экосистема" подвело промежуточные итоги всероссийской акции "Марафон зелёных дел", которая проходила с 3 по 12 июня во всех регионах страны. Представители движения также поздравили граждан РФ с Днём России.

"По предварительным оценкам, в очном формате "Марафон зелёных дел" от "Экосистемы" поддержали не менее 150 000 человек, сотни тысяч жителей по всей стране также подключились к различным онлайн-активностям по экологической тематике. Всего в рамках марафона прошло более 1500 мероприятий", — сообщили в пресс-службе движения.

Советник Федерального агентства по делам молодёжи Олег Макаров рассказал, что экомероприятия проводились на городских территориях, в природоохранных зонах, профильных вузах, питомниках, в эколого-просветительских центрах и на других площадках. Одна из главных задач акции — показать, что эковолонтёрство формирует новую культуру потребления и учит заботиться об окружающей среде. Ключевые события были приурочены ко Дню эколога (5 июня) и Дню России. А одним из первых в праздничный экомарафон включились волонтёры "Сада памяти". Они высадили памятные деревья в партизанской деревне Уткино Псковской области.

Еще одна инициатива "Объединения женщин атомной отрасли" — проведение экологической акции по очистке пляжа Кум Махалеси в Турции, объявленного заповедной зоной для сбережения популяции обитающих там морских черепах. На этом пляже запрещено всё, что может потревожить или спугнуть краснокнижных животных, но ветер приносит на территорию мусор и отходы. Кроме того, акции по очистке прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Сарове, Мурманске, Снежинске и других городах РФ. Также движение организовало фотовыставку "Женское лицо экологии", где представило опыт успешных женщин-экологов экоамбассадоров, создательниц экологических движений, учёных, лидеров "зелёных" стартапов и руководителей экологически ориентированного бизнеса в России.

Кроме того, сегодня сразу в пяти регионах прошли мероприятия от эковолонтёров "Делай!". Так, состоялись эстафета по сдаче ЭкоГТО и мастер-класс "Жизнь отходов". Продолжается акция по очистке берегов от мусора "Вода России", география которой охватывает всю страну. А в Томской области проводился чемпионат по спортивному сбору мусора.

"В Иркутскую область в этот день приехали волонтёры из 26 регионов страны. В течение десяти дней волонтёры по приглашению общества "Байкал.Центр" будут обустраивать и создавать новые туристские тропы вдоль береговой зоны Байкала около бывшей промплощадки БЦБК", — добавили в движении.