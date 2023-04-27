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27 апреля, 15:25

"Сад памяти" высадили в Навигацкой школе Первого московского кадетского корпуса

"Сад памяти" высадили в Навигацкой школе Первого московского кадетского корпуса с участием "Мастерской Петра Фоменко" и Театра сатиры. Об этом Лайфу рассказали организаторы акции, призванной увековечить имена погибших в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно зелёные памятники высаживают во всех российских регионах, а также за рубежом. За время проведения акции в высадке "Садов памяти" приняло участие свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира.

"Важно, чтобы наши кадеты не только слышали о героях Великой Отечественной войны, но и сами принимали участие в подобных акциях. Были участниками памятных мероприятий и оздоравливали планету своими руками. Своё дерево я высадил о бойце морской пехоты, который погиб год назад, защищая нашу Родину уже от нового фашизма, украинского", — рассказал директор Первого московского кадетского корпуса Владимир Крымский.

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Всего на территории Навигацкой школы Первого московского кадетского корпуса было высажено сегодня 80 туй. Вместе с кадетами засучить рукава и взяться за саженцы выпало актрисе Наталии Курдюбовой, заслуженному артисту России Игорю Лагутину, актёрам Сергею Шнырёву, Михаилу Владимирову и Антону Буглаку. Они высадили деревья в память актёров, которые в годы Великой Отечественной поддерживали боевой дух фронтовиков. Речь идёт в том числе о легендарной концертной бригаде №13, в составе которой были сатировцы.

  • Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
    Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
  • Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
    Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
  • Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
    Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
  • Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
    Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
  • Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа
    Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа

Высадка "Сада памяти". Фото предоставлено редакции Лайфа

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"Мы не могли не вспомнить об артистах-фронтовиках, которые работали в нашем театре. Это Валентина Токарская, Рафаил Холодов, Яков Рудин, которые попали в окружение немцев в составе концертной бригады №13 в 1942 году. Токарская выжила и долгие годы служила в театре. В их честь мы высадили сегодня памятные деревья", — поделился Антон Буглак.

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Ранее Лайф писал, что "Волонтёры Победы" доставят Вечный огонь из городов-героев в Волгоград, а в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане зажгут огненную картину войны вместе с местными жителями.

Алексей Берковиц
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