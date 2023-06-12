Больной зуб Байдена стал причиной переноса встречи с генсеком НАТО
Переговоры президента США Джо Байдена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом не состоятся 12 июня. Запланированную встречу пришлось перенести из-за больного зуба 80-летнего американского лидера. Ожидается, что переговоры состоятся завтра, 13 июня.
Как сообщает пул Белого дома, накануне вечером Байден пожаловался на зубную боль, в тот же день его осмотрели, сделали рентген, а затем пролечили каналы. Все процедуры американский лидер перенёс без осложнений, но после лечения он испытывает дискомфорт.
Помимо встречи с генсеком НАТО в Белом доме на сутки пришлось отложить приём для глав американских дипмиссий.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент США Джо Байден рухнул на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США.
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