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12 июня, 17:54

"Невозможно уложить в голове": Раскрыты чудовищные расходы США на ядерное оружие

ICAN: Расходы США на ядерное оружие в размере $43,7 миллиарда чудовищны

Расходы Америки на ядерное оружие составляют 43,7 миллиарда долларов, и это чудовищная сумма. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

"Я, конечно, считаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег. Вы знаете, мы пытаемся разложить это по полочкам и подумать, как эти деньги можно было бы лучше потратить на зарплату медсестёр, например, на медицинское оборудование или на борьбу с изменением климата", — отметила она в ходе брифинга с аккредитованными при Организации Объединённых Наций журналистами ассоциации ACANU.

По словам Сандерс-Закре, Америка и другие государства, которые имеют ядерное оружие, повышают траты и совершенствуют арсенал. При этом они не только сохраняют нынешние боеголовки, но и строят новые ракетные подводные лодки и самолёты для запуска ядерного оружия. Сандерс-Закре также подчеркнула, что важно не изолировать Вашингтон, ведь многие государства делают это.

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Ранее в ICAN заявили, что США без заявлений разместили 150 ядерных бомб в пяти странах. Речь идёт о Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

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Getty Images

Никита Осипов
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