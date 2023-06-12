"Невозможно уложить в голове": Раскрыты чудовищные расходы США на ядерное оружие

Расходы Америки на ядерное оружие составляют 43,7 миллиарда долларов, и это чудовищная сумма. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

"Я, конечно, считаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег. Вы знаете, мы пытаемся разложить это по полочкам и подумать, как эти деньги можно было бы лучше потратить на зарплату медсестёр, например, на медицинское оборудование или на борьбу с изменением климата", — отметила она в ходе брифинга с аккредитованными при Организации Объединённых Наций журналистами ассоциации ACANU.

По словам Сандерс-Закре, Америка и другие государства, которые имеют ядерное оружие, повышают траты и совершенствуют арсенал. При этом они не только сохраняют нынешние боеголовки, но и строят новые ракетные подводные лодки и самолёты для запуска ядерного оружия. Сандерс-Закре также подчеркнула, что важно не изолировать Вашингтон, ведь многие государства делают это.