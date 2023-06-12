Российский боец рассказал об обстановке на Запорожском направлении

Украинские военные регулярно пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако все их усилия заканчиваются провалом. О текущей обстановке на данном участке рассказал российский боец с позывным Кот. Его слова приводит Минобороны РФ.

"На текущий момент обстановка сложная. Ежедневно противник пытается пройти малыми бронегруппами, прощупать слабые места и слабые стороны, но не получается у них этого сделать и вряд ли получится", — сообщил боец.

По словам военного, вчера колонна ВСУ, состоящая из семи танков, пыталась пройти на данное направление с соседнего участка. Однако и эта попытка обернулась неудачей для украинской армии: один танк был ликвидирован огнём артиллерии, два — подорвались на минах, а остальные были вынуждены вернуться на исходные позиции.

"На данном участке фронта мы полностью контролируем ситуацию. Противник к нам не пройдёт. Шансов у них нет никаких", — заявил Кот.