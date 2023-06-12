Российский боец рассказал об обстановке на Запорожском направлении
Боец ВС РФ назвал сложной, но контролируемой обстановку на Запорожском участке
Украинские военные регулярно пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако все их усилия заканчиваются провалом. О текущей обстановке на данном участке рассказал российский боец с позывным Кот. Его слова приводит Минобороны РФ.
"На текущий момент обстановка сложная. Ежедневно противник пытается пройти малыми бронегруппами, прощупать слабые места и слабые стороны, но не получается у них этого сделать и вряд ли получится", — сообщил боец.
По словам военного, вчера колонна ВСУ, состоящая из семи танков, пыталась пройти на данное направление с соседнего участка. Однако и эта попытка обернулась неудачей для украинской армии: один танк был ликвидирован огнём артиллерии, два — подорвались на минах, а остальные были вынуждены вернуться на исходные позиции.
"На данном участке фронта мы полностью контролируем ситуацию. Противник к нам не пройдёт. Шансов у них нет никаких", — заявил Кот.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 250 военных. Российские войска также уничтожили пять танков, семь боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30 и два автомобиля.
vk.com / Минобороны РФ