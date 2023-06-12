В небе над Адлером заметили "воздушный поезд" из спутников Starlink Илона Маска

В небе над Адлером Краснодарского края очевидцы заметили вереницу из спутников Starlink, созданных компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, как "воздушный поезд" из светящихся объектов пролетает над городом и "растворяется" в небе.

Над Краснодарским краем заметили спутники SpaceX. Видео © LIFE

Авторы ролика выдвинули предположение о природе данных объектов. Так, они выдвинули версию "электрички на небе", которая чем-то отдалённо напоминала беспилотники, но в итоге сошлись во мнении, что в облаках летит "Санта-Клаус на оленях".

Однако на кадрах — не что иное, как спутники Starlink, созданные компанией SpaceX. Эту версию подтверждают данные на официальном сайте, где можно отследить расположение спутников и их примерный маршрут. Судя по информации, объекты действительно пролетали над Краснодарским краем.