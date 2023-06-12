В небе над Адлером заметили "воздушный поезд" из спутников Starlink Илона Маска
В небе над Краснодарским краем заметили спутники Starlink Илона Маска
В небе над Адлером Краснодарского края очевидцы заметили вереницу из спутников Starlink, созданных компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, как "воздушный поезд" из светящихся объектов пролетает над городом и "растворяется" в небе.
Над Краснодарским краем заметили спутники SpaceX. Видео © LIFE
Авторы ролика выдвинули предположение о природе данных объектов. Так, они выдвинули версию "электрички на небе", которая чем-то отдалённо напоминала беспилотники, но в итоге сошлись во мнении, что в облаках летит "Санта-Клаус на оленях".
Однако на кадрах — не что иное, как спутники Starlink, созданные компанией SpaceX. Эту версию подтверждают данные на официальном сайте, где можно отследить расположение спутников и их примерный маршрут. Судя по информации, объекты действительно пролетали над Краснодарским краем.
Ранее Лайф сообщал, что тестовый запуск ракеты, на которой Илон Маск обещал доставлять людей на Марс, закончился взрывом. После этого в SpaceX заявили, что расценивают сам факт старта как успех. При этом Маск убеждён, что для выполнения первой миссии ракеты может потребоваться несколько попыток.
LIFE