В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после перенесённой им операции

Американский президент Джо Байден чувствует себя хорошо после перенесённой стоматологической операции. Как рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в скором времени лидер приступит к работе.

"Я могу подтвердить, что процедура была успешно завершена. Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером", — сообщила Жан-Пьер.