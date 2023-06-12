В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после перенесённой им операции
Белый дом: Байден хорошо себя чувствует после стоматологической операции
Американский президент Джо Байден чувствует себя хорошо после перенесённой стоматологической операции. Как рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в скором времени лидер приступит к работе.
"Я могу подтвердить, что процедура была успешно завершена. Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером", — сообщила Жан-Пьер.
Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден отложил запланированную встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за больного зуба. Накануне вечером Байден пожаловался на зубную боль, в тот же день его осмотрели, сделали рентген, а затем пролечили каналы.
Flickr / The White House