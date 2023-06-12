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12 июня, 20:38

В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после перенесённой им операции

Белый дом: Байден хорошо себя чувствует после стоматологической операции

Американский президент Джо Байден чувствует себя хорошо после перенесённой стоматологической операции. Как рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в скором времени лидер приступит к работе.

"Я могу подтвердить, что процедура была успешно завершена. Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером", — сообщила Жан-Пьер.

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Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден отложил запланированную встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за больного зуба. Накануне вечером Байден пожаловался на зубную боль, в тот же день его осмотрели, сделали рентген, а затем пролечили каналы.

Обложка ©

Flickr / The White House

Оксана Попова
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