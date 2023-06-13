Спектакль "Опричник" в Михайловском театре завершили гимном России

Спектакль "Опричник" в Михайловском театре Санкт-Петербурга завершился гимном Российской Федерации, который хором исполнили артисты во главе с художественным руководителем Владимиром Кехманом. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Артисты Михайловского театра во главе с художественным руководителем Владимиром Кехманом в роли царя исполнили гимн России после спектакля "Опричник". Видео © t.me / SHOT

Постановка — одна из самых ранних опер Петра Чайковского, действие которой происходит во времена царствования Ивана Грозного. На спектакль съехалось множество зрителей, которые с нетерпением ждали показа. Происходящее на сцене в большей степени было похоже на исторический фильм и буквально переносило наблюдателей в былую эпоху.

Когда на сцене появился художественный руководитель Владимир Кехман, который неожиданно для зрителей предстал в роли царя России, зал замер в ожидании, после чего прозвучала торжественная мелодия гимна.

С первых секунд звучания символа, который со сцены исполнили артисты театра во главе с Кехманом, к ним присоединился весь зал. Публика была в восторге от такого зрелища: торжественный гимн в День России в огромном зале Михайловского театра сплотил и зрителей, и артистов.