Спектакль "Опричник" в Михайловском театре завершили гимном России
Кехман с артистами исполнил гимн России после спектакля "Опричник" в Михайловском
Спектакль "Опричник" в Михайловском театре Санкт-Петербурга завершился гимном Российской Федерации, который хором исполнили артисты во главе с художественным руководителем Владимиром Кехманом. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Артисты Михайловского театра во главе с художественным руководителем Владимиром Кехманом в роли царя исполнили гимн России после спектакля "Опричник". Видео © t.me / SHOT
Постановка — одна из самых ранних опер Петра Чайковского, действие которой происходит во времена царствования Ивана Грозного. На спектакль съехалось множество зрителей, которые с нетерпением ждали показа. Происходящее на сцене в большей степени было похоже на исторический фильм и буквально переносило наблюдателей в былую эпоху.
Когда на сцене появился художественный руководитель Владимир Кехман, который неожиданно для зрителей предстал в роли царя России, зал замер в ожидании, после чего прозвучала торжественная мелодия гимна.
С первых секунд звучания символа, который со сцены исполнили артисты театра во главе с Кехманом, к ним присоединился весь зал. Публика была в восторге от такого зрелища: торжественный гимн в День России в огромном зале Михайловского театра сплотил и зрителей, и артистов.
Ранее Лайф рассказывал, что небоскрёб "Бурдж-Халифа" в Дубае, известный как самое высокое здание в мире, в честь Дня России приобрёл праздничную расцветку — его окрасили в цвета флага РФ. Видео с таким перформансом сразу же стало распространяться в соцсетях.
t.me / SHOT