Россиянам рассказали, как правильно чистить телевизор, чтобы он не вышел из строя

Ухаживать за такой дорогой вещью, как телевизор, нужно с особой осторожностью. Неправильная чистка может не только повредить экран или цветопередачу, но и вовсе вывести устройство из строя. Первое правило — не использовать при протирании экрана грубые ткани или бумажные полотенца: только мягкую микрофибру или ткань из микроволокна.

"Вода — главный враг телевизора, поэтому не мочите тряпочку. Так вы испортите устройство, и восстановить его будет сложно. Есть специальные средства, которые увлажняют ткань и помогают при уходе за экраном и поверхностью телевизора. Их продают в магазинах электроники", — рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" Комаров.

Спреи для стёкол или другие моющие средства лучше не применять. Экран нужно протирать по кругу — эту часть можно повредить даже лёгким усилием. Предварительно следует прочитать инструкцию, так как у каждого телевизора есть свои особенности. Если потеряли паспорт, то можно найти информацию в Интернете, рекомендует мастер.