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13 июня, 01:16

Беспилотные КамАЗы начнут курсировать по трассе М11 "Нева"

Беспилотные КамАЗы начнут перевозить грузы между Москвой и Петербургом 14 июня

Беспилотные грузовики КамАЗ начнут перевозку коммерческих грузов по трассе М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса, доставка начнёт осуществляться уже с 14 июня.

В министерстве рассказали, что в проекте "Беспилотные логистические коридоры" принимают участие крупнейшие перевозчики, в числе которых ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение".

"Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М11 "Нева", — уточнили в Минтрансе.

В зоне СВО планируют запустить беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов

В зоне СВО планируют запустить беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов

Ранее российские инженеры разработали беспилотник, у которого нет аналогов на мировом рынке. Аппарат, получивший название "Бегалет-Мираж", был создан специалистами компании "Авиационно-космические разработки "Бегак". БПЛА способен летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров.

Обложка ©

t.me / ПАО "КамАЗ"

Оксана Попова
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