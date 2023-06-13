Беспилотные КамАЗы начнут курсировать по трассе М11 "Нева"

Беспилотные грузовики КамАЗ начнут перевозку коммерческих грузов по трассе М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса, доставка начнёт осуществляться уже с 14 июня.

В министерстве рассказали, что в проекте "Беспилотные логистические коридоры" принимают участие крупнейшие перевозчики, в числе которых ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение".

"Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М11 "Нева", — уточнили в Минтрансе.