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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 02:20
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Семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны России

Семь подразделений подписали контракты с Министерством обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, речь идёт о трёх бригадах и четырёх спецотрядах добровольческого штурмового корпуса.

Подписание контрактов с добровольческими подразделениями. Видео © t.me / Минобороны РФ

"В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса", — сказано в сообщении.

Документ регулирует деятельность подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Контракт был подписан генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым и командирами отрядов и бригад добровольческого корпуса. Представитель Минобороны выразил уверенность, что данные формирования с достоинством выполнят все поставленные перед ними задачи.

"Они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе спецоперации", — подчеркнул Алексеев.

Шойгу подписал приказ о заключении добровольцами контрактов с Минобороны
Шойгу подписал приказ о заключении добровольцами контрактов с Минобороны

Накануне Минобороны РФ подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат". Контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер поддержки и соцзащиты.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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