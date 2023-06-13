Семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны России

Семь подразделений подписали контракты с Министерством обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, речь идёт о трёх бригадах и четырёх спецотрядах добровольческого штурмового корпуса.

Подписание контрактов с добровольческими подразделениями. Видео © t.me / Минобороны РФ

"В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса", — сказано в сообщении.

Документ регулирует деятельность подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Контракт был подписан генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым и командирами отрядов и бригад добровольческого корпуса. Представитель Минобороны выразил уверенность, что данные формирования с достоинством выполнят все поставленные перед ними задачи.

"Они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе спецоперации", — подчеркнул Алексеев.