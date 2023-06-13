Украинцы сорвали выход нового романа автора книги "Ешь, молись, люби" Элизабет Гилберт

Автор бестселлера "Ешь, молись, люби" перенесла публикацию нового романа из-за критики со стороны украинцев. Американская писательница Элизабет Гилберт сообщила об этом в "Твиттере".

Новый роман писательницы называется "Снежный лес" (The Snow Forest), действие в нём разворачивается в Сибири в 30-х годах прошлого века. В книге герои "противостоят советскому правительству и пытаются уберечь природу от индустриализации". Выход книги должен был состояться 13 февраля 2024 года, но был сорван.

Гилберт объяснила, что за последние несколько дней она подверглась критике "со стороны украинских читателей, которые выражали гнев, скорбь, разочарование и боль". Украинцы были недовольны тем, что действие романа разворачивается в Сибири, и даже не вдавались в детали его содержания, призналась писательница.

Как только Гилберт отказалась от выпуска нового романа, негатив в её адрес не закончился: теперь писательницу критикуют за то, что она поддалась давлению со стороны украинцев.