Байден продлил на год санкционный режим в отношении Белоруссии
США на год продлили режим санкций против властей Белоруссии
Американский президент Джо Байден на год продлил действие санкционного режима в отношении властей Белоруссии. Соответствующий указ уже подписан и направлен Конгрессу США.
Из документа следует, что в действиях "определённых представителей белорусского правительства и других лиц" американские власти усмотрели "чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". По этой причине санкционный режим был продлён.
Стоит заметить, что ежегодное продление тех или иных санкционных ограничений предусмотрено американским законодательством.
Ранее президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Белоруссия и Россия должны рассчитывать только на свои силы. По его словам, ждать отмены западных санкций — потеря времени.
Flickr / The White House