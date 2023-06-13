Байден продлил на год санкционный режим в отношении Белоруссии

Американский президент Джо Байден на год продлил действие санкционного режима в отношении властей Белоруссии. Соответствующий указ уже подписан и направлен Конгрессу США.

Из документа следует, что в действиях "определённых представителей белорусского правительства и других лиц" американские власти усмотрели "чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". По этой причине санкционный режим был продлён.

Стоит заметить, что ежегодное продление тех или иных санкционных ограничений предусмотрено американским законодательством.