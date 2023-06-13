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13 июня, 04:09

Байден продлил на год санкционный режим в отношении Белоруссии

США на год продлили режим санкций против властей Белоруссии

Американский президент Джо Байден на год продлил действие санкционного режима в отношении властей Белоруссии. Соответствующий указ уже подписан и направлен Конгрессу США.

Из документа следует, что в действиях "определённых представителей белорусского правительства и других лиц" американские власти усмотрели "чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". По этой причине санкционный режим был продлён.

Стоит заметить, что ежегодное продление тех или иных санкционных ограничений предусмотрено американским законодательством.

Лукашенко: Западу не удалось удушить Россию и Белоруссию санкциями

Лукашенко: Западу не удалось удушить Россию и Белоруссию санкциями

Ранее президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Белоруссия и Россия должны рассчитывать только на свои силы. По его словам, ждать отмены западных санкций — потеря времени.

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Flickr / The White House

Оксана Попова
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