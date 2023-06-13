"Денвер Наггетс" впервые стал чемпионом НБА

Клуб "Денвер Наггетс" впервые стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В финальной серии команда из штата Колорадо победила "Майами Хит" со счётом 4:1 в серии.

Пятый матч состоялся на площадке "Денвера" и закончился победой хозяев — 94:89. Самым результативным игроком стал сербский центровой "Наггетс" Никола Йокич, набравший 28 очков. К этому он приплюсовал 16 подборов и получил звание самого ценного игрока матча (MVP).

Регулярный чемпионат "Денвер" закончил на первом месте в Западной конференции.