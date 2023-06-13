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13 июня, 05:19

"Денвер Наггетс" впервые стал чемпионом НБА

<p>Никола Йокич. Обложка © НБА</p>

Никола Йокич. Обложка © НБА

Клуб "Денвер Наггетс" впервые стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В финальной серии команда из штата Колорадо победила "Майами Хит" со счётом 4:1 в серии.

Пятый матч состоялся на площадке "Денвера" и закончился победой хозяев — 94:89. Самым результативным игроком стал сербский центровой "Наггетс" Никола Йокич, набравший 28 очков. К этому он приплюсовал 16 подборов и получил звание самого ценного игрока матча (MVP).

Регулярный чемпионат "Денвер" закончил на первом месте в Западной конференции.

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Ранее Лайф сообщал, что хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" обыграл "Флориду Пантерз" и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Пятый матч состоится в ночь на среду по московскому времени.

Никита Никонов
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