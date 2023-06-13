ВСУ перешли в оборону на Купянском направлении, сообщили в ЛНР

Подразделения ВСУ, дислоцированные на Купянском направлении, утратили инициативу и перешли к обороне, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, уточнив, что это произошло после успешных ударов ВС России.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесён ряд успешных огневых поражений по сосредоточению личного состава противника, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами.

"В результате понесённых потерь противник утратил инициативу и переходит к оборонительным действиям", — приводит ТАСС слова Марочко.