Регион

Уведомления отключены

13 июня, 05:37

ВСУ перешли в оборону на Купянском направлении, сообщили в ЛНР

Марочко: ВСУ перешли в оборону на Купянском направлении после ударов ВС РФ

Подразделения ВСУ, дислоцированные на Купянском направлении, утратили инициативу и перешли к обороне, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, уточнив, что это произошло после успешных ударов ВС России.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесён ряд успешных огневых поражений по сосредоточению личного состава противника, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами.

"В результате понесённых потерь противник утратил инициативу и переходит к оборонительным действиям", — приводит ТАСС слова Марочко.

Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком фронте

Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком фронте

Ранее Лайф писал, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена на Купянском направлении. Артиллерия группировки "Запад" вскрыла и уничтожила ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Ольшана.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров