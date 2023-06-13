Названы опасные последствия, к которым может привести стоячая работа
Врач Авакян: При стоячей работе человек испытывает опасную статическую нагрузку
Представителям таких профессий, как врачи, учителя и продавцы, приходится стоять во время работы по шесть–восемь часов, при этом они подвергаются повышенной статической нагрузке, рассказал врач-хирург салона "ОРТЕКА" Армен Авакян в беседе с радио Sputnik.
"Работая стоя, мы испытываем опасную статическую нагрузку. С ней, например, сталкиваются хирурги, продавцы-консультанты в магазинах. Все они проводят по шесть–восемь часов в сутки на ногах, и это вредно для их опорно-двигательной системы", — отметил специалист.
По его словам, если так долго стоять на ногах, развивается плоскостопие, что чревато воспалительными процессами в стопе. Может появиться острая боль в пятках, кроме того, при такой работе перегружается венозная система и отекают ноги. От чрезмерной нагрузки страдает и позвоночник.
В подобных случаях Авакян посоветовал на работе носить удобную обувь с ортопедическими стельками, компрессионные гольфы или чулки, а также держать спину ровно. Это поможет снять нагрузку со стоп и избежать отёка ног.
Ранее сосудистый хирург Данил Наумов рассказал, что сидячая работа может привести к бесплодию и ожирению. По его словам, в положении сидя мышцы не сокращаются, отсюда и застойные явления, из-за которых, в свою очередь, появляются проблемы.
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