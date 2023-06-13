Регион

Уведомления отключены

13 июня, 05:54

Названы опасные последствия, к которым может привести стоячая работа

Врач Авакян: При стоячей работе человек испытывает опасную статическую нагрузку

Представителям таких профессий, как врачи, учителя и продавцы, приходится стоять во время работы по шесть–восемь часов, при этом они подвергаются повышенной статической нагрузке, рассказал врач-хирург салона "ОРТЕКА" Армен Авакян в беседе с радио Sputnik.

"Работая стоя, мы испытываем опасную статическую нагрузку. С ней, например, сталкиваются хирурги, продавцы-консультанты в магазинах. Все они проводят по шесть–восемь часов в сутки на ногах, и это вредно для их опорно-двигательной системы", — отметил специалист.

По его словам, если так долго стоять на ногах, развивается плоскостопие, что чревато воспалительными процессами в стопе. Может появиться острая боль в пятках, кроме того, при такой работе перегружается венозная система и отекают ноги. От чрезмерной нагрузки страдает и позвоночник.

В подобных случаях Авакян посоветовал на работе носить удобную обувь с ортопедическими стельками, компрессионные гольфы или чулки, а также держать спину ровно. Это поможет снять нагрузку со стоп и избежать отёка ног.

Врач объяснил, как неправильная обувь может "посадить" весь организм

Врач объяснил, как неправильная обувь может "посадить" весь организм

Ранее сосудистый хирург Данил Наумов рассказал, что сидячая работа может привести к бесплодию и ожирению. По его словам, в положении сидя мышцы не сокращаются, отсюда и застойные явления, из-за которых, в свою очередь, появляются проблемы.

Обложка ©

Freepik / gpointstudio

Светлана Оперук
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров