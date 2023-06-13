Названы опасные последствия, к которым может привести стоячая работа

Представителям таких профессий, как врачи, учителя и продавцы, приходится стоять во время работы по шесть–восемь часов, при этом они подвергаются повышенной статической нагрузке, рассказал врач-хирург салона "ОРТЕКА" Армен Авакян в беседе с радио Sputnik.

"Работая стоя, мы испытываем опасную статическую нагрузку. С ней, например, сталкиваются хирурги, продавцы-консультанты в магазинах. Все они проводят по шесть–восемь часов в сутки на ногах, и это вредно для их опорно-двигательной системы", — отметил специалист.

По его словам, если так долго стоять на ногах, развивается плоскостопие, что чревато воспалительными процессами в стопе. Может появиться острая боль в пятках, кроме того, при такой работе перегружается венозная система и отекают ноги. От чрезмерной нагрузки страдает и позвоночник.

В подобных случаях Авакян посоветовал на работе носить удобную обувь с ортопедическими стельками, компрессионные гольфы или чулки, а также держать спину ровно. Это поможет снять нагрузку со стоп и избежать отёка ног.