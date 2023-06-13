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13 июня, 07:34

В России могут возродить автомобиль "Ока"

Мантуров: Минпромторг рассмотрит вопрос возрождения автобренда "Ока"

Министерство промышленности и торговли поддерживает возрождение автомобильного бренда "Ока". Такое заявление в беседе сделал глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к "Ладе", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году", — приводит его слова РИА "Новости".

Об этом Мантуров заявил в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие состоится 14–17 июня.

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Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскрыл подробности продажи активов Toyota. По его словам, российские активы Toyota в Петербурге перешли в собственность ФГУП "НАМИ" без опциона на выкуп.

Обложка ©

Wikipedia / Kirill Borisenko

Светлана Оперук
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