Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием

"Вы добились успеха на творческом поприще, покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актёрского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей и, конечно, преданным, подвижническим служением избранному делу", — говорится в поздравительной телеграмме.

Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок

А в конце мая 50-летие отметила певица Наташа Королёва. В честь юбилея артистка показала видео, которое было снято ещё до того, как она стала знаменитой.