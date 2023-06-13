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13 июня, 07:20

Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Сергея Маковецкого с 65-летием. Глава государства пожелал актёру доброго здоровья, вдохновения и новых работ.

"Вы добились успеха на творческом поприще, покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актёрского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей и, конечно, преданным, подвижническим служением избранному делу", — говорится в поздравительной телеграмме.

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Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок

А в конце мая 50-летие отметила певица Наташа Королёва. В честь юбилея артистка показала видео, которое было снято ещё до того, как она стала знаменитой.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова
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