Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Сергея Маковецкого с 65-летием. Глава государства пожелал актёру доброго здоровья, вдохновения и новых работ.
"Вы добились успеха на творческом поприще, покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актёрского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей и, конечно, преданным, подвижническим служением избранному делу", — говорится в поздравительной телеграмме.
А в конце мая 50-летие отметила певица Наташа Королёва. В честь юбилея артистка показала видео, которое было снято ещё до того, как она стала знаменитой.
ТАСС / Антон Новодережкин