Инспектор ФСИН переволновался и попался полицейским с наркотиками в Перми

Пермские полицейские обнаружили запрещённые вещества в машине с инспектором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сотрудники ДПС остановили на 484-м километре трассы М7 "Волга" машину Haval для проверки документов водителя. Пассажир внедорожника в этот момент заметно занервничал, и тогда полицейские решили осмотреть авто. В багажнике они нашли 24 полимерных пакета общей массой семь килограммов. Позднее экспертиза установила, что в них были наркотики, в том числе три килограмма мефедрона.

Тем самым пассажиром оказался 38-летний младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области. Полиция завела уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере". По предварительным данным, запрещённые вещества собирались перепродать, причём в деле также есть и другие участники, их личности устанавливаются. Инспектор и водитель машины задержаны.