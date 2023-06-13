Жителям приграничных белгородских городов и сёл выплатят по 50 тысяч за утрату имущества
Жители приграничных районов Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, начнут получать выплаты за утрату имущества с 15 июня. Об этом сообщила во вторник министр соцзащиты населения Белгородской области Елена Батанова в ходе оперативного совещания правительства региона.
Единоразовые выплаты составят 50 тысяч рублей. Они полагаются тем жителям белгородских сёл, кто полностью или частично потерял имущество или не имеет доступа в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости.
Разовое пособие получат жители Козинки, Горы-Подола, Глотово и хутора Старый, а также 20 населённых пунктов Шебекинского округа, шести населённых пунктов Белгородского района, шести населённых пунктов Валуйского городского округа.
А ранее Лайф писал, что власти Белгородской области выплатили по десять тысяч рублей почти 19 тысячам жителей приграничных районов региона, которые были вынуждены покинуть свои дома на фоне обстрелов со стороны ВСУ.
ТАСС / Александр Рюмин