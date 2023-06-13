Жителям приграничных белгородских городов и сёл выплатят по 50 тысяч за утрату имущества

Жители приграничных районов Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, начнут получать выплаты за утрату имущества с 15 июня. Об этом сообщила во вторник министр соцзащиты населения Белгородской области Елена Батанова в ходе оперативного совещания правительства региона.

Единоразовые выплаты составят 50 тысяч рублей. Они полагаются тем жителям белгородских сёл, кто полностью или частично потерял имущество или не имеет доступа в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости.

Разовое пособие получат жители Козинки, Горы-Подола, Глотово и хутора Старый, а также 20 населённых пунктов Шебекинского округа, шести населённых пунктов Белгородского района, шести населённых пунктов Валуйского городского округа.