Жестокое избиение мужчины на улице в Петербурге попало на видео

В Санкт-Петербурге двое неизвестных жестоко избили мужчину. Как стало известно Лайфу, это произошло рано утром 12 июня.

В Санкт-Петербурге неизвестные избили мужчину. Видео © LIFE

Инцидент случился на проспекте Просвещения. Судя по кадрам с места событий, двое мужчин догнали третьего и повалили его на землю. После этого они начали избивать потерпевшего руками и ногами.

У пострадавшего диагностировали открытую рану грудной клетки. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали в отделение реанимации. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.