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13 июня, 08:19

Жестокое избиение мужчины на улице в Петербурге попало на видео

В Санкт-Петербурге двое неизвестных избили мужчину на проспекте Просвещения

В Санкт-Петербурге двое неизвестных жестоко избили мужчину. Как стало известно Лайфу, это произошло рано утром 12 июня.

В Санкт-Петербурге неизвестные избили мужчину. Видео © LIFE

Инцидент случился на проспекте Просвещения. Судя по кадрам с места событий, двое мужчин догнали третьего и повалили его на землю. После этого они начали избивать потерпевшего руками и ногами.

У пострадавшего диагностировали открытую рану грудной клетки. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали в отделение реанимации. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Ранее Лайф писал о том, что житель Москвы до сотрясения мозга избил 13-летнего брата, не поделив с ним оладушки, которые напекла их мама. Удары были настолько сильными, что подростка доставили в больницу, где диагностировали сотрясение и ушиб мягких тканей головы и шеи.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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