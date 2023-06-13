Жестокое избиение мужчины на улице в Петербурге попало на видео
В Санкт-Петербурге двое неизвестных избили мужчину на проспекте Просвещения
В Санкт-Петербурге двое неизвестных жестоко избили мужчину. Как стало известно Лайфу, это произошло рано утром 12 июня.
В Санкт-Петербурге неизвестные избили мужчину. Видео © LIFE
Инцидент случился на проспекте Просвещения. Судя по кадрам с места событий, двое мужчин догнали третьего и повалили его на землю. После этого они начали избивать потерпевшего руками и ногами.
У пострадавшего диагностировали открытую рану грудной клетки. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали в отделение реанимации. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф писал о том, что житель Москвы до сотрясения мозга избил 13-летнего брата, не поделив с ним оладушки, которые напекла их мама. Удары были настолько сильными, что подростка доставили в больницу, где диагностировали сотрясение и ушиб мягких тканей головы и шеи.
LIFE