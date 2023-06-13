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13 июня, 07:42

Курс евро превысил 90 рублей впервые с конца апреля

Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 28 апреля

Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 28 апреля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По информации на 10:11 мск, евро прибавлял 1,27% — до 90,1 руб. А к 10:25 мск валюта торговалась на уровне 90,05 руб. (+1,21%).

Доллар добавил в стоимости 0,89% (83,37 руб.), юань — 0,48% (11,616 руб.).

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Лайф писал, что 9 июня курс доллара на Московской бирже вырос до 83,03 рубля. Это произошло впервые с 7 апреля.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV

Никита Никонов
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